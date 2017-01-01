«Абсолютно конструктивно». У БПП прокоментували запис розмови втікача Онищенка з Довгим

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Олександр Грановський

Олександр Грановський не бачить нічого поганого в зустрічі втікача Онищенка з нардепом Довгим

Нардеп від БПП Олександр Грановський вважає, що його колега по парламенту Олесь Довгий зустрічався з втікачем Онищенком, щоб запропонувати останньому угоду зі слідством. Таку думку Грановський висловив в інтерв’ю «Главкому», додавши, що він не бачить в цьому якусь «закулісну комбінацію».

Нагадаємо, що «плівки Онищенка» з’явились наприкінці минулого року. В опублікованій розмові нардеп Довгий пропонує своєму колезі Онищенку та його матері співпрацювати зі слідством та компенсувати в бюджет України нанесені втрати. Власник плівок ж натомість заявив, що Довгий приїхав з ним домовлятись.

«Я не побачив, що Довгий пропонував йому якусь приховану, закулісну комбінацію в цих записах. Як на мене, абсолютно конструктивна пропозиція. Думаю, будь-який слідчий орган напередодні отримання такої суми в бюджет буде радий спілкуванню з паном Онищенком, так само як і з фігурантами інших кримінальних справ. Інша справа, що у Онищенка інша позиція – він стверджує, що ні в чому не винний і не хоче платити гроші. Це його право», - прокоментував скандальні плівки Олександр Грановський.

Також нардеп від БПП сумнівається, що Олесь Довгий у парламенті виконує роль комунікатора з Адміністрацією президента.

«Не думаю, що президент спілкується з Довгим особисто, навіть практично впевнений у цьому. Але якщо вони зустрінуться на якихось заходах, мабуть, він потисне йому руку і спитає, як справи. Мабуть, Довгий, як депутат, має право звернутись до президента з тим чи іншим питанням або пропозицією. Як і президент має право запросити Довгого на зустріч і поставити йому якісь запитання. А йдуть спекуляції, що оскільки вони десь бачились, то точно говорили про щось «цікаве» і про це має знати громадськість», - вважає Грановський.

Крім того, нардеп раніше виключив, що президент міг бути в якихось відносинах із Олександром Онищенком та змушував його займатись протиправною діяльністю, висловлювався різко проти якихось колег чи віддавав розпорядження скуповувати голоси.

Детальніше читайте в інтерв’ю Олександра Грановського «Главкому»