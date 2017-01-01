Абвер живий. Сестра терориста спростувала чутки про його смерть

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Терорист Абвер

У 2014 році Абвер був правою рукою ватажка бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова)

Рідна сестра терориста Сергія Здрилюка на прізвисько Абвер, Ольга Бровій, спростувала інформацію про загибель брата під Донецьком. Про це пише вінницьке видання «20 хвилин».

«Це неправда, брат живий», – заявила вона журналістам.

«Мій син проживає у Сімферополі, там, де й Сергій, – каже жінка. – Як тільки з’явилася інформація в інтернеті, одразу зв’язалася з сином по телефону. Він сказав, що дядько, тобто Сергій, живий-здоровий. Сам не розуміє, хто і чому його «поховав» передчасно».

На запитання, де працює брат, Бровій відповіла після короткої паузи: «Працює десь у газконторі…»

За її словами, два роки тому вона їздила у Сімферополь у гості до сина. Тоді ж бачилася з братом Сергієм. Додому, в село, він, зрозуміло, не може приїхати, бо тут він на «гачку» у правоохоронних органів.

У 2014-му журналіст приїжджав у Фронтівку, село, де народився і виріс Здрилюк. Спілкувався з його сестрою, однокласниками, односельцями. Тоді ж дізнався, що сестра з трьома синами стояла на Майдані. Один з хлопців дістав поранення. Жінка показували прекрасні вишиті рушники. Розповідала, що сама вишиває, що їх усіх змалку виховували у гарних традиціях. Що сталося із Сергієм, пояснити ніхто не може.