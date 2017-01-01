Адель отримала «Греммі» за пісню Hello

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Адель

Також Адель отримала нагороду за кращий поп-альбом

Британська співачка Адель отримала одну з головних нагород музичної премії «Греммі». Її композиція Hello стала піснею року. Про це йдеться у твіттер-повідомленні Американської академії звукозапису.

Адель також отримала «Греммі» в категорії «кращий поп-альбом» за свою платівку «25». За нагороду змагалися альбом американської співачки Бейонсе Lemonade, робота канадського репера Дрейка Views, остання платівка поп-зірки Джастіна Бібера Purpose і альбом кантрі-співака з США Стерджен Сімпсона A Sailor's Guide to Earth.

.@Adele is now the first person to win Record Of The Year, Album Of The Year, and Song Of The Year twice #GRAMMYs pic.twitter.com/ITcLiWvxXi — Recording Academy (@RecordingAcad) 13 лютого 2017 р.

Окремо організатори відзначили популярну пісню Адель «Hello» за найкраще сольне поп-виконання.

Як відомо, 59 церемонія вручення музичної премії «Греммі» проходила в ніч на понеділок у американському Лос-Анджелесі.

Сьогодні «Главком» також повідомляв, що мюзикл «Ла-Ла Ленд» став тріумфатором премії Британської кіноакадемії отримавши зокрема нагороду за кращий фільм року.