Адміністрація президента України заявила про кібератаку на сайт глави держави

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Сайт Порошенка зазнав кібератаки

Інтернет-сайт президента зазнає організованої атаки з 15:15 вівторка

Заступник глави Адміністрації президента України (АП) Дмитро Шимків заявляє, що у вівторок відбуваються DDOS-атаку на офіційний сайт глави держави.

Про це повідомиляє прес-служба Адміністрації президента на своїй сторінці у Facebook.

«Від 15:15 ми бачимо відповідь росіян на указ президента, де згадано закриття доступу до російських соціальних мереж. Інтернет-сайт президента зазнає організованої атаки — ми бачимо імітацію переходів та DDOS-атаку із ресурсів «Яндексу» та VK, що створює штучний трафік, щоб завантажити і «покласти» сервери АП. Наші ІТ-спеціалісти тримають ситуацію під контролем, загрози для роботи інтернет-ресурсу немає», – повідомив Шимків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

Голова правління інтернет-асоціації України стверджує, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.

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