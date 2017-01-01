Адміністрація Трампа озвучила пропозиції щодо податкової реформи

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Фото: Reuters Дональд Трамп

Реформа передбачає значне зниження основних ставок оподаткування

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила пропозиції президента щодо податкової реформи, які повинні бути опубліковані днями.

Під час передвиборної кампанії Трамп запропонував спростити податковий кодекс та значно знизити ставки для найбільш високооплачуваних працівників. Крім того, як анонсувалося, Трамп запропонує скоротити максимальну ставку корпоративного оподаткування прибутку до 15% (зараз ця ставка складає 39,6%). Цей прибуток оформлюється в якості особистого доходу партнерів або власників юридичної особи. Це дозволяє уникнути подвійного оподаткування при розподілі доходів між акціонерами компанії.

Крім того, згідно з пропозиціями Трампа, міжнародні компанії зможуть платити податок з прибутку, отриманого за кордоном, за ставкою в 10% замість 35%.

При цьому згідно з прогнозами аналітиків, в реформі президента не буде передбачено підвищення будь-яких інших податків для компенсації такого різкого зниження основних ставок.

Якщо це станеться, то втрати бюджету від зниження цих ставок стануть держборгом США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав указ про перегляд фінансового регулювання і податків.

Джерело: Reuters