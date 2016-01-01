Аду Роговцеву виписали з лікарні у Дніпрі

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Ада Роговцева

У лікарні Ада Роговцева відвідала пораненого бійця та благословила його по-материнськи

Народну артистку, Героя України Аду Роговцеву виписали з лікарні ім. Мечникова у Дніпрі, куди її екстрено госпіталізували із пневмонією.

Про це у Facebook повідомив співробітник Дніпропетровської клінічної обласної лікарні ім. Мечникова Тимур Мамедов.

«Після підсумкового огляду професора, рентгеноскопії Сергій Риженко (головлікар. – Ред.) попрощався з Адою Миколаївною, яка в свою чергу пообіцяла зробити навесні великий концерт для лікарні Мечникова», – написав Мамедов.

Актриса також звернулася до лікарів із проханням провідати пораненого героя-бійця. У палаті вона благословила хлопця по-материнськи й побажала якнайшвидшого одужання.

До реанімації обласної лікарні Дніпра 79-річна Роговцева потрапила у вівторок, 13 грудня, після вистави у Дніпрі. Далася взнаки перенесена на ногах застуда, що вилилася у двосторонню пневмонію. Спочатку стан актриси був тяжким, вона перебувала в реанімації, але швидко почала видужувати.