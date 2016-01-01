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    Аду Роговцеву виписали з лікарні у Дніпрі

    • 19 Грудня, 16:35
    • Розсилка
    <span>Ада Роговцева</span>
    Ада Роговцева

    У лікарні Ада Роговцева відвідала пораненого бійця та благословила його по-материнськи

    Народну артистку, Героя України Аду Роговцеву виписали з лікарні ім. Мечникова у Дніпрі, куди її екстрено госпіталізували із пневмонією.

    Про це у Facebook повідомив співробітник Дніпропетровської клінічної обласної лікарні ім. Мечникова Тимур Мамедов.

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    «Після підсумкового огляду професора, рентгеноскопії Сергій Риженко (головлікар. – Ред.) попрощався з Адою Миколаївною, яка в свою чергу пообіцяла зробити навесні великий концерт для лікарні Мечникова», – написав Мамедов.

    Актриса також звернулася до лікарів із проханням провідати пораненого героя-бійця. У палаті вона благословила хлопця по-материнськи й побажала якнайшвидшого одужання.

    До реанімації обласної лікарні Дніпра 79-річна Роговцева потрапила у вівторок, 13 грудня, після вистави у Дніпрі. Далася взнаки перенесена на ногах застуда, що вилилася у двосторонню пневмонію. Спочатку стан актриси був тяжким, вона перебувала в реанімації, але швидко почала видужувати.

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