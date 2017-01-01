Адвокат Фейгін пропонує Кремлю зробити Макрону подарунок з українським присмаком

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Марк Фейгін

Відомий адвокат рекомендує офіційній Москві відпустити українського журналіста Романа Сущенка

Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка запропонував Кремлю в знак примирення з кандидатом в президенти Франції Еммануелем Макроном відпустити його підзахисного.

Про це Фейгін написав на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку з наближенням перемоги Макрона, Кремль міг би зробити «подарунок» майбутньому главі Французької Республіки – повернути додому мого підзахисного Романа Сущенка, постійного кореспондента «Укрінформ» у Парижі, заарештованого в Москві за звинуваченням у шпигунстві», – написав авдвокат.

На його думку, це могло б допомогти згладити «непривітний фон відносин з Єлисейським Палацом через підтримку Марін Ле Пен».

«Захист Романа буде дуже старатися навіяти цю перспективу Кремлю», – наголошує Фейгін.

Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, випередивши «подружку Путіна» Марін Ле Пен на 2,2%.

Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».