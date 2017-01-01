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    Адвокат Фейгін пропонує Кремлю зробити Макрону подарунок з українським присмаком

    • Сьогодні, 07:58
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    Марк Фейгін
    Марк Фейгін

    Відомий адвокат рекомендує офіційній Москві відпустити українського журналіста Романа Сущенка

    Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка запропонував Кремлю в знак примирення з кандидатом в президенти Франції Еммануелем Макроном відпустити його підзахисного.

    Про це Фейгін написав на своїй сторінці у Facebook.

    «У зв’язку з наближенням перемоги Макрона, Кремль міг би зробити «подарунок» майбутньому главі Французької Республіки – повернути додому мого підзахисного Романа Сущенка, постійного кореспондента «Укрінформ» у Парижі, заарештованого в Москві за звинуваченням у шпигунстві», – написав авдвокат.

    На його думку, це могло б допомогти згладити «непривітний фон відносин з Єлисейським Палацом через підтримку Марін Ле Пен».

    «Захист Романа буде дуже старатися навіяти цю перспективу Кремлю», – наголошує Фейгін.

    Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, випередивши «подружку Путіна» Марін Ле Пен на 2,2%.

    Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

    Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

    Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

    Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

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