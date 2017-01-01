Адвокат: журналіста Сущенка російські спецслужби «вели» з 2015 року

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Роман Сущенко

Романа Сущенка ФСБ прослуховувала і записувала згідно санкції російського суду

Адвокат незаконно арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка вважає, що його підзахисний з 2015 року перебував у полі зору ФСБ. Згідно санкції російського суду, його розмови прослуховували і записували.

Про це Марк Фейгін розповів в інтерв'ю «Громадському радіо»

«Я розмовляв зі слідчим. Він сказав, що ми чекаємо результатів експертизи. Це ряд комплексних експертиз, експертиза, комп'ютерно-технічна, фонографічна експертизи. Романа записували давно, з грудня 2015 року, коли він приїжджав. На це давалася санкція суду. Це міститься в матеріалах справи», - заявив Фейгін.

За його словами, він і Роман Сущенко бачили арештну справу і прочитали, як довго він був у розробці.

Також Марк Фейгін додає, що він і його підзахисний ознайомилися з результатами експертиз.

«Ні з однієї експертизою ми не погодилися. Ми скрізь писали свої заперечення. Жодне з клопотань не було задоволено», - розповів російський адвокат.

Нагадаємо, що Марк Фейгін також заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

Як повідомляв «Главком», журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, у день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.