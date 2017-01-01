Адвокат кримінального авторитета Авербух намагається отримати великий військовий контракт – Чорновол

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Народний депутат Тетяна Чорновол

За словами нардепа, Вадим Авербух відомий, як особистий адвокат «кримінального авторитета світового рівня, світила збройної мафії» – Семена Могилевича

Народний депутат Тетяна Чорновол повідомила про те, що величезний держконтракт намагається отримати людина з сумнівною репутацією.

Як передає Цензор.НЕТ, вчора на засіданні комітету нацбезпеки стало відомо про те, що агентом ізраїльської фірми, яка претендує отримати військовий контракт щодо засобів зв’язку, є Вадим Авербух. Про це у своєму блозі пише нардеп Тетяна Чорновол.

За її словами, Авербух відомий, як особистий адвокат «кримінального авторитета світового рівня, світила збройної мафії» – Семена Могилевича.

«Незрозуміло, як так сталося, що шановна ізраїльська всесвітньовідома компанія «Ельба» поклалася на агентські послуги такої сумнівної особистості. Пояснення, тут, очевидно, таке: Вадим Авербух, він же Гордон Зєев був засновником відомої компанії Eural TG, яка кілька років, ще при Кучмі, постачала в Україну туркменський газ і угоду з якою підписував особисто Юрій Бойко як керівник «Нафтогазу». А потім все це за Ющенка трансформувалося у відоме «РосУкрЕнерго» Фірташа-«Газпрому», що пограбувала Україну на мільярди доларів. Бенефіціаром офшору, засновником «РосУкрЕнерго» на даний час також значився Гордон Зеєв (Вадим Авербух)», – пише Чорновол.

Вона повідомила, що раніше фаворитом боротьби за отримання великого контракту на забезпечення засобів зв'язку в Україні була турецька кампанія Асельсан. В результаті у ізраїльтян відпало бажання боротися за контракт, опускати ціну. «Ельба» зупинилася на ціні, яка на 25–30% була вищою за турецьку. Ізраїлю стало просто нецікаво.

«Авербух запропонував «Ельбіту» свої агентські послуги під тим соусом, що у нього в Україні все схоплено, і він зможе підписати контракт із ЗСУ на умовах, вигідних ізраїльській компанії. Плюс Авербух аргументував, що у нього схоплено інформаційний простір в Україні. І дійсно, сюжети, які дискредитують турецького постачальника, вже заполонили «Інтер». Однак з часів «РосУкрЕнерго» ситуація в Україні змінилася. Тому даремно шановна ізраїльська компанія «Ельба» себе дискредитувала, довірившись такій сумнівній особистості, за якою тягнеться шлейф зв'язків зі збройовим бароном Могилевичем, з клієнтом американського ФБР Фірташем, а також з російською ФСБ», – пише Чорновол.