Адвокат кримських татар не вірить у відновлення Росією Меджлісу після рішення суду ООН

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Адвокат Микола Полозов

Микола Полозов припускає лише «косметичні рішення» з боку РФ

Росія, незважаючи на проміжне рішення Гаазького суду, не буде відновлювати діяльність в анексованому Криму Меджлісу кримськотатарського народу, вважає відомий російський адвокат Микола Полозов.

«Що стосується дій Кремля, то в якійсь частині можуть бути косметичні рішення, відкриють якусь школу. Але що стосується Меджлісу, це принципове рішення Кремля. Ніхто відновлювати діяльність Меджлісу, викреслювати його зі списку заборонених в Росії організацій не буде. І мова не йде про повернення до Криму Рефата Чубарова , голови Меджлісу, або лідера кримських татар Мустафи Джемілева», - заявив у коментарі телеканалу «112-Україна» Полозов.

Він також додав, що Росія неодноразово намагалася створити альтернативні Меджлісу структури, однак вони не мали підтримки серед населення.

«Більшість кримських татар вірні своєму обраному органу, вірні своїм лідерам і не будуть брати участь ні в яких спробах побудови нового Меджлісу, спробах зібрати новий Курултай», - переконаний адвокат.

Зазначимо, що Микола Полозов захищає кримських татар у підконтрольних Кремлю судах. Зокрема він веде справи заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

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