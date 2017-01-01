Адвокат Мартиненка не виключає, що його підзахисному може стати зле в суді

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Черезов розповів, що викладене в підозрі йому здалося смішним

Адвокат колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка Ігор Черезов заявляє, що його клієнт готовий довести в суді політичну складову кримінального провадження проти нього.

«Виходячи з абсурдності звинувачення і з того, що Мартиненко готовий довести політичну складову даного кримінального провадження, з боку захисту подібних речей (виклик швидкої допомоги в суд) не обговорювалося і такої тактики не буде», – сказав адвокат.

При цьому адвокат додав, що не може гарантувати, що його клієнтові не стане зле в суді. Він запевнив, що Мартиненко братиме участь у суді, навіть якщо йому стане погано.

Крім того, Черезов розповів, що те, що викладено в підозрі, йому здалося смішним. «З точки зору, як це трактує Національне антикорупційне бюро, склад злочину є. З точки зору того, як це викладено в підозрі, то це реально смішно», – сказав Черезов.

Адвокат при цьому не став предметно коментувати текст підозри Мартиненку.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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Джерело: Українські новини