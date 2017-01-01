Адвокат Мартиненка обіцяє не затягувати суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

При цьому Ігор Черезов натякнув, що не вірить у об’єктивний процес з обрання запобіжного заходу

Ігор Черезов, адвокат колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, заявив, що захист екс-парламентарія не має наміру затягувати процес з обрання запобіжного заходу його клієнту. Про це він написав у Facebook.

При цьому юрист натякнув, що не вірить у об’єктивність процесу.

«Ми не будемо затягувати процес. Хоч так його пошкодуємо, адже зрозуміло, що не слухає він нас. Немає сенсу. Що буде в Ухвалі (щодо клопотання про обрання запобіжного захисту – ред.) і так зрозуміло», - написав він.

Черезов заявив, що не вірить у незалежність судді Солом'янського районного суду Києва Олександра Бобровника, який розглядає клопотання щодо Мартиненка.

«Суддя він не поганий, просто всім зрозуміло, що влип і змушений виконувати всі примхи правоохоронців. Ще думаю про те, як прокурори злякалися його відводу… Все відразу стало зрозуміло всім», - додав він.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання».