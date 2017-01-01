Адвокати Мартиненка вимагатимуть звільнення п’ятьох суддів Апеляційного суду

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Микола Мартиненко в суді Фото: Главком

Захист Мартиненка сподівається на неупереджений розгляд скарги Вищою радою правосуддя

Адвокат Миколи Мартиненка звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії суддів колегії судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва.

Про це повідомила прес-служба Миколи Мартиненка.

Захист вимагає притягнути суддів: Тютюн Т.М., Гладій С.В., Журавель О.О., Павленко О.П, Трясун Ю.Р. до дисциплінарної відповідальності та звільнити їх з посад.

Адвокат нагадала, що згадані п’ятеро суддів колегіально розглядали апеляційну скаргу Спеціальної антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом’янського районного суду, відповідно до якої НАБУ фактично зобов’язувалося закрити провадження у так званій «справі Мартиненка».

«Намагаючись догодити антикорупційним прокурорам та НАБУ, судді Апеляційного суду Києва не лише явно вийшли за межі своїх повноважень (адже ухвала Солом’янського районного суду не підлягала оскарженню, про що було також вказано в самій ухвалі). Але й пішли на пряму фальсифікацію судового рішення, фактично вигадавши нову норму кримінального процесуального закону. Судді послалися на норму частини четвертої статті 399 КПК України як на підставу для прийняття до провадження апеляційної скарги прокурора. Але згадана норма закону має абсолютно протилежний зміст – вона зобов’язує суд відмовити у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку», - вказали у Мартиненка.

«Отже, судді усвідомлювали незаконність оскарження ухвали слідчого судді Солом’янського райсуду і для виправдання незаконності розгляду апеляційної скарги умисно зазначили неіснуючі положення кримінального процесуального закону», - говориться у скарзі адвоката.

Захист Мартиненка сподівається на неупереджений розгляд скарги Вищою радою правосуддя. На його думку, притягнення суддів Апеляційного суду Києва до відповідальності за фальсифікацію судового рішення має стати хорошим уроком всій судовій системі. «Потрібно поважати закон, і тоді не треба буде боятися та виконувати злочинні забаганки так званих борців з корупцією», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, НАБУ стежило за Мартиненком перед його затриманням.

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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Джерело: Еспресо ТВ