Адвокат Мосійчука прокоментував сьогоднішні обшуки прокуратури в його квартирі

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Андрій Мамалига

Захисник припускає, що законні підстави обшуку є

Сьогодні зранку тривають обшуки у квартирі адвоката нардепа Ігоря Мосійчука Андрія Мамалиги.

Про це повідомив сам захисник нардепа.

«Сьогодні ГПУ за клопотанням заступника генпрокурора Столярчука проводить, як мені відомо 9 обшуків по якось кримінальному провадженню, де власне керує Столярчук пов'язану з рейдерством. Але чомусь о 9 ранку приїхав слідчий у моє помешкання, зачитав ухвалу Печерського суду і зажадав видати предмети, які пов'язані із злочинною діяльністю. Оскільки я такою діяльністю ніколи не займався і не планую, звичайно, що нічого не видав.

Потім я запропонував провести обшук, приїхав Ігор Мосійчук і вони (слідчі - Ред) сказали що їм хтось погрожує, тисне і не дає здійснювати процесуальні дії. Але щойно знов зателефонували, сказали що ще раз приїдуть щоб проводити процесуальні дії», - пояснив Мамалига.

На думку, адвоката, можливо законні підстави обшуку і є.

«Але питання в тому, що пан Столярчук здіснював процесуальне керівництво у справі Ігоря Мосійчука, якого я захищаю. Він здійснює процесуальне керівництво у справі Олексія Бевзюка і саме у цій праві на сьогодні призначено слухання . Можна стверджувати, що всі ці процесуальні дії створені , щоб я не з'явився до суду. А сьогодні у Печерському суді мають обирати захід моєму підзахисному. Тому я вважаю це звичайним тиском на адвоката у зв'язку із адвокатською діяльністю», - сказав Мамалига.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура прийшла з обшуком в приймальню народного депутата Ігоря Мосійчука.

Згодом народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у коментарі «Главкому» розповів, із чим пов’язані обшуки у його помічника та адвоката Андрія Мамалиги – його «звинувачують нібито в причетності до якоїсь оборудки».