Адвокат не виключає, що Сущенка обміняють на кримських дезертирів

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Роман Сущенко

Фейгін відзначив факт відвідання російським омбудсменом кримських дезертирів Максима Одинцова та Олександра Баранова

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що відвідання російським омбудсменом Москальковою кримських дезертирів Максима Одинцова та Олександра Баранова говорить про можливість обміну їх на його підзахисного. Про це адвокат розповів в інтерв'ю Укрінформу.

«Ми з Романом позитивно оцінюємо той факт, що російський омбудсмен Москалькова відвідала в СІЗО Миколаєва двох військовослужбовців, кримських дезертирів - Максима Одинцова і Олександра Баранова. Це дає такий собі варіант обміну. Не знаю, в якому співвідношенні: один до двох, один на одного, два на два чи інший. Поки що важливий сам факт відвідання і наявність якогось варіанту», - сказав Фейгін.

Нагадаємо, Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в слідчому ізоляторі Миколаєва Максима Одинцова та Олександра Баранова. Цих двох людей Москва називає російськими військовослужбовцями, а Генеральна прокуратура Украни кваліфікує їхні дії як «дезертирство» і «державну зраду».

Як відомо, на початку жовтня суд Москви заарештував українця Романа Сущенка за звинуваченням у шпигунстві і що правозахисники випадково зустріли чоловіка у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

МЗС України вимагає від Росії негайного звільнення українського журналіста.

Прес-секретар Путіна назвав затримання українського журналіста в Москві «звичайною роботою спецслужб».

28 листопада Лефортовський суд (Москва) прийняв рішення про продовження арешту Сущенка на два місяці – до 30 січня 2017 року.