Адвокат порівняв Насірова з Ісусом

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Фото argumentua.com Віктор Петруненко

Захисник фіскала звинуватив суддю Олександра Бобровника у «зраді закону»

Адвокат екс-голови Фіскальної служби Романа Насирова Віктор Петруненко стверджує, що його підзахисного хочуть «розіп'яти, як Ісуса Христа дві тисячі років тому». Про це адвокат заявивсьогодні на засіданні Апеляційного суду в Києві.

«Ми знаємо з історії 37-й рік минулого століття, дві тисячі років тому теж закликали «Розіпни його!», і прокуратор розіп'яв. Але тоді «розіпни» вимагала переважна більшість свідомих громадян. У 37-му році проводилися збори трудових колективів, які теж вимагали засудити і розстріляти ворогів народу. А зараз ми бачимо, що такої кількості немає. Кілька сотень людей вимагають зараз розіп'яття Насірова», - сказав адвокат.

Крім того, він сказав, що суддя Олександр Бобровник, який обрав Насирова запобіжний захід, «не знайшов в собі мужності, він виявився слабкою людиною і зрадив закону».

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів щодо вибраного запобіжного заходу Насірову.

Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

Холодницький також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданими збитками грошову заставу, як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.