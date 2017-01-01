Адвокат постраждалого від стрілянини: Пашинський кардинально змінив свідчення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами адвоката, восьмигодинний допит записувався на відео, проте надати запис їй відмовили і порадили звернутись до канцелярії ГПУ.

Сергій Пашинський змінив покази і підтвердив, що стріляв стоячи — про це заявила адвокатка потерпілого від пострілу народного депутата, повідомляє Громадське.

«Пашинський сказав, що спочатку він впав, потім встав, а потім вистрілив стоячи», — сказала Марина Паринова.

За словами Паринової, восьмигодинний допит записувався на відео, проте надати запис їй відмовили і порадили звернутись до канцелярії ГПУ.

За її словами, водій, який вважається головним свідком у справі, підтверджує версію постраждалого від пострілу В'ячеслава Хімікуса.

«Хочемо зафіксувати його показання в суді, бо хвилюємося за його безпеку», — додала вона.

Паринова відзначила, що під час допиту дружина Сергія Пашинського відмовилась відповідати на будь-які запитання захисту Хімікуса.

У свою чергу, адвокат Сергія Пашинського Володимир Раков деталей допиту не розповідав, пояснюючи це таємницею слідства.

«Всі проходили як свідки, поки що потерпілих чи підозрюваних не визначено. Працювало 5 слідчих і один процесуальний керівник», — наголосив він.

Також Раков зазначив, що первинна Фейсбук-публікація нардепа про інцидент не зовсім точна, проте сам Сергій Пашинський, за словами адвоката, під час допиту свідчень не змінював.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.