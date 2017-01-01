Адвокат пояснила, чому Насірову нічого не буде за іноземне громадянство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров у суді

В Україні не передбачена відповідальність за множинне громадянство, оскільки множинне громадянство не заборонене, зазначила адвокат Ольга Поєдинок

В Україні не заборонена наявність паспортів та громадянства іноземних держав громадянами України. Новий закон про державну службу, який обмежує право перебувати на державній службі через наявність іншого громадянства, окрім українського , було прийнято в 2016 році. Відсторонений нині голова ДФС Роман Насіров приступив до виконання своїх обов’язків у 2015 році. З юридичної точки зору до нього не можна застосувати дію нового закону про державну службу. Таку думку висловила адвокат, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, голова Правління Громадської організації «Студія сучасного права», член Громадської ради при Державній міграційній службі України Ольга Поєдинок під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

З 1 травня 2016 року в Україні діє новий закон «Про державну службу», в якому встановили обмеження щодо вступу на державну службу. Якщо особа має громадянство іншої держави, вона не може перебувати на державній службі. Окрім того, це є підстава для втрати можливості продовжувати державну службу.

За словами юриста-міжнародника, у випадку з Насіровим, у якого нещодавно було знайдено паспорт Великої Британії, то ситуація неоднозначна. Адже за повідомленнями він отримав паспорт іноземної держави у 2012 році, очолив фіскальну служу у 2015 році, а закон вступив в дію в 2016-му. Отже виникає питання, чи можна новий закон про державну службу застосувати у зворотному напрямку.

«Я не стверджую, що новий закон не можна застосувати до Насірова. Але з формально юридичної точки зору виникають питання щодо його застосування», - говорить Поєдинок.

В Україні не передбачена відповідальність за множинне громадянство, оскільки множинне громадянство не заборонене. Але Поєдинок звертає увагу, що у правовідносинах такі громадяни, якщо вони мають на руках кілька паспортів іноземних держав і відповідно потенційно і громадянство цих держав, все одно залишаються громадянами України.

«За українським законодавством діє формула «принцип єдиного громадянства», тобто не може бути громадянства за адміністративно-територіальною ознакою, наприклад, Вінницької області чи АР Крим. Адже Україна – унітарна держава. Якщо громадянин України набув іноземного громадянства, яким би чином він це не зробив, то він все одно у правовідносинах з Україною залишається громадянином України. Для органів державної влади така особа і індивід буде залишатися виключно як громадянин України, і його іноземні громадянства не повинні братися до уваги», - зазначає адвокат.

Поєдинок також висловила занепокоєння, що суддя під час обрання запобіжного заходу для Насірова не з’ясував питання вільного перетину ним кордонів Великої Британії.

«В суді, коли вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу, Насірова запитували, чи є він громадянином Великої Британії. На що Насіров абсолютно правильно відповів, що він є громадянином України. На місці судді треба було б спитати, чи є у вас документ, що дозволяє вам безперешкодний в’їзд на територію Великої Британії. Тому, обираючи запобіжний захід, суддя повинен був переконатися, наскільки Насіров є вільним пересуватися по світу. Бо якщо у нього є паспорт Великої Британії, то існує висока імовірність того, що він буде їздити із тим паспортом по світу і ніхто його потім не зловить», - каже Поєдинок.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Адвокати заявляють, що документи про нібито потрійне громадянство Романа Насірова є підробкою.

Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»