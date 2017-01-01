Адвокат розкрив деталі офіційної заяви Насірова

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Насіров запевняє,що «жодної хвилини не симулював» та не вважає себе винним

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров дає згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав до рішення слідчого судді

Про це заявив адвокат Насірова Олександр Лисак в ефірі «Радіо Свобода».

Згідно із зачитаною заявою, Насіров запевняє,що «жодної хвилини не симулював» та не вважає себе винним. Він заявляє, що надає добровільну згоду на тимчасове обмеження своїх конституаційних прав до рішення слідчого суду.

Зокрема, мова йде про згоду на цілодобове спостереження «у лікарні, чи у будинку», де перебуватиме Насіров.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.