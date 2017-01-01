Адвокат розповів, чи загрожує Чубарову небезпека у Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полозов каже, що у глави Меджлісу кримськотатарського народу є гарантії безпеки перебування на окупованому півострові

У глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова є імунітет, що надається від усіх форм переслідування в окупованому Криму з боку російської влади, пише «РБК-Україна».

«Оформлення гарантії цього імунітету відбувається через міністерство юстиції (Росії. – Ред.), яка звертається до Міністерства юстиції України, і це питання обговорюється, у тому числі гарантії безпеки», – зазначив він, розповідаючи про майбутню поїздку в кримський суд у справі щодо заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза.

За словами Полозова, «для російської влади тут велика «вилка»: з одного боку, якщо вони погоджуються запросити Чубарова в суд, це буде політична поразка. Вони його довго не пускали, забороняли і так далі, а тут він приїжджає».

Адвокат також додав, що якщо російська влада не допустить Чубарова до процесу, то «цілком очевидно, що суд абсолютно фейковий і все заздалегідь вирішено», оскільки «не допитати ключового свідка – це фактично дискредитувати весь судовий процес».