Адвокат розповів, коли буде внесено заставу за Насірова

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Захисники Насірова готують апеляційну скаргу на рішення суду

Заставу у розмірі 100 млн грн буде внесено за тимчасово усунутого з посади голову ДФС Романа Насірова після розгляду апеляційної скарги на рішення Солом’янського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Олександр Лисак.

«Сьогодні буде подано апеляційну скаргу. Заставу ще не вносили. Ми поки що хочемо апеляційну інстанцію пройти», – сказав Лисак.

Він зазначив, що тільки після того, коли буде рішення апеляційної інстанції, вирішуватиметься питання про внесення застави за необхідності.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагентства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова.

У свою чергу Роман Насіров відкидає подібні звинувачення.

Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Прокурор САП заявив, що Роман Насіров за два роки понад 60 разів виїжджав за кордон.

Ближче до опівночі суд відхилив клопотання захисників Насірова про перенесення засідання на ранок вівторка.

Нагадаємо, що в понеділок у суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд двічі не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, 6 березня суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Опівночі в понеділок закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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