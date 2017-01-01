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    Адвокат пояснив, коли при обшуку силовики можуть вилучати з офісів техніку

    • Сьогодні, 14:54
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    Артем Афян
    Фото: grushevskogo5
    Артем Афян

    Юрист: дії силовиків, які вилучали техніку Dragon Capital та «Укргазвидобування», законні

    Адвокат Артем Афян прокоментував «Главкому» юридичний аспект обшуків в Dragon Capital та «Укргазвидобуванні». На думку правника, уникнути таких обшуків компанії не можуть, а постанова суду дозволяє слідчому вилучати техніку з офісів. 

    За словами юриста, якщо правоохоронці прийшли в офіс, перешкоджати їхній роботі не варто.

    «Закон забороняє вилучати техніку, але якщо у постанові суд пропише, що можна вилучити за клопотанням слідчого, то заборона не діє. Тому уникнути перевірок компанії не можуть. Я не думаю, що Dragon Capital би відмовив, якби слідчий прийшов із постановою без силової групи, без необхідності вилучення, переписав дані і пішов працювати далі. Однак силовики свідомо прийшли з автоматниками в офіс», – пояснив адвокат.

    Унеможливити вилучення техніки можуть лише законодавчі зміни.

    «Потрібно прийняти законопроект №3719. Документ регламентує, що правоохоронці мають копіювати необхідну інформацію, а не вилучати техніку. Однак законопроект прийнятий лише у першому читанні», – нагадав адвокат.

    Як результат, за словами експерта, компанії змушені захищати себе і виносять інформацію за межі країни.

    «Компанії купують хостинг в іноземних країнах. І в Україні не зберігається  жодна інформація. Це дозволяє не зупиняти роботу, але негативно впливає на імідж країни загалом», – пояснив Афян.

    Нагадаємо, працівники СБУ виявили вісім компаній, серед яких інвестиційна компанія Dragon Capital та «Укргазвидобування», які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.

    У самих компаніях зазначили, що все програмне забезпечення ліцензійне.

    Як повідомляв «Главком», депутат Ради від БПП Сергій Лещенко вчора заявив, що обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital ініційовані першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною і депутатом Верховної Ради від БПП Олександром Грановським. 

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