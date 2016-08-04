Адвокат Савченко засудив розголошення нею списків полонених

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Точності списків Савченко ніхто не може гарантувати, адже вони передані ворожою стороною, зазначив адвокат

За словами колишнього адвоката Надії Савченко Марка Фейгіна, свого часу, під час Першої чеченської війни він теж мав можливість опублікувати списки полонених військових. Однак зрозумів, що це недоцільно. Адже йдеться про велику відповідальність, а не раптову ініціативу однієї людини.

Про це адвокат розповів в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

Колишній адвокат Надії Савченко Марк Фейгін зізнався: у 1994 році, коли був депутатом Держдуми, під час війни у Чечні, теж мав можливість оприлюднити списки російських полонених. Однак тоді, після глибоких роздумів, відмовився від цієї ініціативи.

«На момент початку війни я їздив до Чечні, мені віддали полоненого військовослужбовця. Я привіз його у Москву. Тоді ж у мене була схожа ситуація – я збирався опублікувати списки російських полонених, яких бачив особисто. Та я розумів, що там ж не буде тих, які вже точно вбиті. А уявіть собі: родина сподівається ще знайти зниклого у бойових діях сина, батька чи чоловіка, а його утих списках немає», –розповів Фейгін.

Хоча й точності списків Савченко ніхто не може гарантувати, адже вони передані ворожою стороною. Тож цілком ймовірно, тут може бути присутній певний елемент маніпуляції.

«Я вважаю, що потрібно все ж шукати якогось консенсусу між Києвом, самою Надією та групами, які займаються складанням таких списків. Це не має бути ініціатива однієї людини, навіть якщо йдеться про депутата. До таких речей треба підходити дуже обережно. Адже, наприклад, напишеш, що людина жива, а вона вже померла. І що тоі робити?», – резюмував Марк Фейгін.