Адвокат Сноудена сумнівається, що Росія видасть його клієнта США
- Сьогодні, 13:17
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Захисник Анатолій Кучерена заперечує право Росії на видачу Едварда Сноудена
Представник інтересів колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена адвокат Анатолій Кучерена назвав спекуляціями повідомлення деяких західних ЗМІ про те, що Москва розглядає питання про видачу пана Сноудена Вашингтону «як подарунка Трампу».
«У Росії немає жодних законних правових підстав для видачі Сноудена. Всі ці розмови - звичайні спекуляції. Хтось бажане видає за дійсне», - сказав він агентству «Интерфакс».
При цьому він наголосив, що Росія не має ані найменших підстав для передачі пана Сноудена до США.
Раніше американський телеканал NBC повідомив, що розвідка США нібито отримала інформацію про те, що спецслужби Росії розглядають ідею видачі американській владі екс-працівника ЦРУ.
Сам Едвард Сноуден, коментуючи цю інформацію, назвав ймовірну висилку з Росії беззаперечним доказом того, що він «ніколи не працював на російську розвідку», зазначає ВВС Україна.
«Жодна країна не видаватиме своїх шпигунів, оскільки решта стануть боятися, що вони будуть наступні», - написав він у Twitter.
2013 року Сноуден передав пресі секретні документи АНБ, в яких містилась інформація про таємне стеження американських спецслужб. Це призвело до міжнародного скандалу.
У США Сноудена звинувачують у крадіжці державного майна, незаконному використанні інформації про національну оборону, а також у навмисному розголошенні секретних даних.
2013 року він отримав тимчасовий притулок в Росії, а потім трирічний вид на проживання.
Цього року в інтерв'ю Financial Times Сноуден заявив, що все одно «продовжує служити США», а також збирається «рано чи пізно покинути» Росію. Він також розкритикував російський уряд за обмеження прав громадян.
Напередодні президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повинна вийти з в'язниці в травні цього року.
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