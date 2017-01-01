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    Адвокат Сноудена сумнівається, що Росія видасть його клієнта США

    • Сьогодні, 13:17
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    ForumDaily

    Захисник Анатолій Кучерена заперечує право Росії на видачу Едварда Сноудена

    Представник інтересів колишнього співробітника американських спецслужб Едварда ‎Сноудена адвокат Анатолій Кучерена назвав спекуляціями повідомлення деяких західних ЗМІ ‎про те, що Москва розглядає питання про видачу пана Сноудена Вашингтону «як подарунка ‎Трампу».‎

    ‎«У Росії немає жодних законних правових підстав для видачі Сноудена. Всі ці розмови - ‎звичайні спекуляції. Хтось бажане видає за дійсне», - сказав він агентству «Интерфакс».‎

    При цьому він наголосив, що Росія не має ані найменших підстав для передачі пана ‎Сноудена до США.‎

    Раніше американський телеканал NBC повідомив, що розвідка США нібито отримала ‎інформацію про те, що спецслужби Росії розглядають ідею видачі американській владі екс-‎працівника ЦРУ.‎

    Сам Едвард Сноуден, коментуючи цю інформацію, назвав ймовірну висилку з Росії ‎беззаперечним доказом того, що він «ніколи не працював на російську розвідку», зазначає ВВС Україна.

    «Жодна країна не видаватиме своїх шпигунів, оскільки решта стануть боятися, що вони ‎будуть наступні», - написав він у Twitter.‎

    ‎2013 року Сноуден передав пресі секретні документи АНБ, в яких містилась ‎інформація про таємне стеження американських спецслужб. Це призвело до ‎міжнародного скандалу.‎

    У США Сноудена звинувачують у крадіжці державного майна, незаконному ‎використанні інформації про національну оборону, а також у навмисному ‎розголошенні секретних даних.‎

    ‎2013 року він отримав тимчасовий притулок в Росії, а потім трирічний вид на ‎проживання.‎

    Цього року в інтерв'ю Financial Times Сноуден заявив, що все одно «продовжує ‎служити США», а також збирається «рано чи пізно покинути» Росію. Він також ‎розкритикував російський уряд за обмеження прав громадян.‎

    Напередодні президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору ‎WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повинна вийти з в'язниці в травні цього року.

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