Адвокат Сущенка розповів, чим Україна може допомогти у справі визволення Романа

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Адвокат Марк Фейгін

Фейгін зазначив, в Україні все робиться достатньо повільно

Адвокат Марк Фейгін вважає, що для визволення Романа Сущенка бракує роботи української сторони в політичній сфері. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Адвокат нагадав, що українська сторона вже заявила, що Сущенко не є шпигуном, а журналістом. «І Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і президент України це підтвердили. Цього достатньо. Якихось додаткових заяв (з українського боку) робити не потрібно», - сказав він.

«Дипломати більше схильні до конфіденційної роботи... Вони не хочуть галасу», - зазначив Фейгін.

При цьому він вважає, що український консул у Москві Геннадій Брескаленко повинен проявляти ентузіазм у цій справі. «Брескаленко з Сущенком зустрічаються двічі на місяць. Проблем зустрітися із Сущенком немає взагалі, на відміну від зустрічей з Андрієм Захтеєм і Євгеном Пановим (українські політичні в’язні, яких насильно утримує Росія, - «Главком»), які перебувають у СІЗО Лефортове. Звичайно, ця різниця відображає характер захисту в одному і другому випадках. Для мене є важливим і принциповим, щоби щодо моїх підзахисних ніколи не застосовували тортури, щоби вони мали максимально повне забезпечення у СІЗО, можливість отримувати передачі, зв’язок з родичами. Щодо допомоги, то вона завжди потрібна, завжди її недостатньо, зажди щось потрібно», - сказав Фейгін.

Крім того, на його думку, було б раціонально доповнити роботу у США, у Брюсселі. «Це можливо лише за допомоги українських відомств. Роботи в політичні сфері явно бракує. Держдеп США заявляв про стурбованість, це ще за Обами і Керрі було. А про нинішню Адміністрацію ми не знаємо, чи буде вона стурбована долею Романа», - зазначив адвокат.

Також він вважає, що «ми трохи недопрацьовуємо з консолідацією журналістської спільноти…».

«Комунікації також недостатньо, з цим бувають у нас (у захисту) проблеми з українською владою», - додав Фейгін.

Він пояснив, що в Україні все робиться достатньо повільно. «Практичної частини торкатися не хочу, щоби нікого не образити. Маю на увазі контакти з МЗС, Адміністрацією президента», - сказав адвокат.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви продовжив арешт українського журналістаРомана Сущенка ще на три місяці, до 30 квітня 2017 року.