Адвокат «торнадівця» пояснив, чому боєць відрізав собі вухо

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Адвокат підтвердив наявність ухвали суду про переміщення «торнадівців»

Адвокат Володимир Якимов заявив, що боєць спецроти «Торнадо» Максим Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО. Про це він розповів у ефірі Громадського.

За словами захисника, до екс-бійця після суду буцімто підійшов майор і сказав, що Глєбов не вміє терпіти біль і навіть не був поранений. Після цього підсудний «взяв жерстянку» і почав відрізати собі вухо.

Також адвокат підтвердив наявність ухвали суду про переміщення «торнадівців».

«В тій ухвалі, що я прочитав, там дійсно вказано, що доручили пенітенціарній службі, щоб суд визначив, хто де тепер знаходитиметься», — сказав адвокат.

Захисник додав, що в мотивуючій частині ухвали йдеться про те, що торнадівці накинулись на конвой, у зв'язку з чим суд задовольнив це подання.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.