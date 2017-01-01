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    Адвокат заявив, що у Мартиненка немає 300 мільйонів гривень на заставу

    • Сьогодні, 16:36
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    Адвокат&nbsp;Петро Бойко
    Адвокат Петро Бойко

    Захисник висловив сподівання, що екс-депутата Мартиненка візьмуть на поруки його колишні соратники по партії

    Адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка Петро Бойко заявив, що його підзахисний не може заплатити 300 мільйонів гривень.

    Про це адвокат сказав журналістам біля Солом'янського райсуду.

    «Згідно з законодавством сума застави повинна бути такою, щоб клієнт міг її оплатити. В Україні дуже мало людей, які можуть заплатити 300 мільйонів гривень. Мій підзахисний також її заплатити не зможе», - сказав адвокат.

    За словами Бойка, наразі його підзахисний перебуває у приміщенні суду. Адвокатами у справі окрім Бойка будуть ще двоє юристів.

    Бойко також висловив сподівання, що екс-депутата Мартиненка візьмуть на поруки його колишні соратники по партії.

    Як відомо, нардепи і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати екс-нардепа Миколу Мартиненко. Про готовність взяти Мартиненка на поруки заявили міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр освіти Лілія Гриневич, народні депутати Павло Пинзеник, Георгій Логвинський, міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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