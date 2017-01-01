Адвокатам не відомо, чи готовий хтось внести заставу за Насірова

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Насіров заявив, що не має такої суми, щоб внести за себе заставу розміром у 100 мільйонів гривень

Оскільки ухвала Апеляційного суду оскарженню вже не підлягає, то захист екс-очільника ДФС вимушений звернутися до Європейського суду з прав людини. Одним із головних пунктів звернення буде факт незаконного затримання Романа Насірова.

Таку думку у прямому ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK висловив адвокат Романа Насірова Олександр Лисак.

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров заявив, що не має такої суми, щоб внести за себе заставу розміром у 100 мільйонів гривень. Натомість, чи хтось з його родичів та друзів наважиться на такий крок, пан Насіров не прокоментував.

«Завтра ми будемо у Київському слідчому ізоляторі обговорювати подальші кроки. Оскільки ухвала Апеляційного суду оскарженню вже не підлягає, то ми вимушені звернутися до Європейського суду з прав людини. Одним із головних пунктів звернення буде факт незаконного затримання Романа Насірова», – зазначив Олександр Лисак.

Натомість член Центру протидії корупції зазначає, що розгляд справи Насірова у Апеляційному суді був прозорим, відтак не підлягає сумнівам.

«Розгляд в Апеляційному суді відбувався набагато спокійніше, ніж в Солом’янському суді. Адже цей суд забезпечив усі умови для прозорого та справедливого процесу. Тому нема підстав вважати рішення суду незаконним чи не обґрунтованим. Натомість звернення захисту до Європейського суду – це цілком зрозуміла позиція. Адже захист зобов’язаний використати усі можливі механізми захисту клієнта як в Україні, так і за її межами», – пояснює член Центру протидії корупції Олена Щербан.

Щодо причетності справи Насірова до розгляду процесу проти Онищенка, то адвокат відстороненого голови ДФС певен, що справу Насірова не будуть розглядати цілісною зі справою Онищенка.

«Справа пана Романа жодним чином не пов’язана з діями Онищенка щодо підписання певних документів. Тому я певен, що їх не будуть розглядати цілісно. Натомість ми будемо наполягати, щоб справу у Європейському Суді розглядали як пріоритетну. Якщо справа буде визначена як пріоритетна, то судовий процес може зайняти близько півроку. Якщо ж справа потрапить у загальну чергу, то її розгляд може зайняти рік та більше», – зазначив адвокат.