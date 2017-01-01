Адвокати Насірова готують позов до Європейського суду з прав людини через «незаконне затримання»

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Насіров вважає справу проти себе заполітизованою

Тимчасово відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що планує відстоювати свої права у Європейському суді з прав людини. Про це він заявив журналістам після засідання Апеляційного суду Києва.

«Мої захисники будуть звертатися у ЄСПЛ, я думаю, що остаточну позицію ми будемо відстоювати там, це стосовно незаконного затримання», - сказав Насіров.

При цьому він вважає справу проти себе заполітизованою, а рішення апеляційного суду Києва про залишення без змін запобіжного заходу щодо нього несправедливим.

«Навіть якщо б у мене були такі гроші, або бажання я б фізично не зміг цього зробити», - зазначив Насіров, відповідаючи на запитання чи буде він вносити заставу.

Раніше Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів щодо обраного запобіжного заходу Насірову.

Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямовано до суду.

Під час виступу в суді адвокат Насірова порівняв свого підзахисного з Ісусом Христом.

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