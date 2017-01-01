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    Адвокати Насірова хваляться, як хитро вдалося дотягнути 72 години, - нардеп

    • Сьогодні, 07:45
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    «Спритність рук» адвокатів ніхто особливо не приховує, зазначив Найєм

    Адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова вихваляються тим, що вдалося обдурити час і дотягнути 72 години.

    Про це у Facebook написав народний депутат Мустафа Найєм, який перебуває у приміщенні Солом’янського суду.

    «Навколо ходять адвокати підозрюваного, сам клієнт – в залі поруч. Адвокати усіма силами намагаються довести, як несправедливо НАБУ і як важко клієнту. Окрема пісня – хихочучи хвалитися, як хитро вдалося обдурити час і дотягнути 72 години. Взагалі, «спритність рук» ніхто особливо не приховує», – зазначив нардеп.

    За словами Найєма, якщо подібні трюки відбуваються на очах у мільйонів людей з обдуреними очікуваннями, то це може закінчитися плачевно.

    «Я не знаю, чим закінчиться ця ніч, цей суд, цей процес, але я точно знаю, що дуже не хочу провести залишок свого життя на подібних барикадах. Я хочу будувати, створювати, допомагати, а не витрачати левову частину сил і часу на війну з наслідками жадібності і тупості купки ідіотів, яким не вистачає сил просто зупинитися, відійти і дати будувати країну тим, хто хоче жити нормально», – зазначив він.

    Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

    За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

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