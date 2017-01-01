Адвокати Насірова вирішили проблему з транспортуванням клієнта

Наразі з Насіровим поруч перебувають лікарі та адвокат Ігор Світличний

Адвокати глави ДФС Романа Насірова наполягатимуть на проведенні судових засідань 6 березня у приміщенні Солом’янського районного суду.

Про це розповів адвокат Насірова Олександр Лисак.

«Насіров залишається тут. Суд буде сьогодні. Ми будемо наполягати, щоб суд відбувався тут», – зазначив він.

За його словами, наразі з Насіровим поруч перебувають лікарі та адвокат Ігор Світличний.

Він зазначив, що точної години проведення суду ще не має.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.