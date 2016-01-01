Адвокати Охендовського знайшли експертизу, яка виправдовує главу ЦВК

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Михайло Охендовський

За словами адвоката, в матеріалах справи є експертиза, яка спростувала, що Охендовський ставив свої підписи й робив записи

Адвокат підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського Андрій Смирнов заявляє, що в матеріалах справи є експертиза, що спростовує, що його клієнт ставив свої підписи або здійснив якісь записи. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

«Навіщо ми будемо проводити (альтернативну експертизу. - Ред.), коли вчора розкрився дуже цікавий факт, - у матеріалах справи ми виявили другу експертизу, яку від нас завзято приховували раніше. І ця експертиза повністю виправдує Охендовського. До цього нам її не показували», - повідомив адвокат.

За його словами, першу експертизу НАБУ призначило в КНДІСЕ (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз), що спростувала, що Охендовський ставив свої підписи й робив записи.

«Їх це, очевидно, не влаштувало, і вони призначили другу експертизу в державному інституті МВС, що щось там підтвердила», - зазначив адвокат.

Він повідомив, що ці експертизи залучені до справи.

Також адвокат додав, що в НАБУ відсутні показання свідків, які підтверджували б причетність Охендовського до чого-небудь у цій справі.

Захист голови ЦВК вважає безперспективною справу про «чорну бухгалтерію».

Нагадаємо, 13 грудня працівники НАБУ вручили Охендовському підозру у справі про отримання грошей з «чорної каси» Партії регіонів.