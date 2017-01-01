Адвокати просять Росію прийняти політичну амністію для кримчан

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Марш на підтримку політв'язнів, архівне фото

Правозахисники стверджують, що зараз Крим представляє собою одну велику військову базу

Відомі російські адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов від імені підзахисних у Криму звернулися до голови Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федорова. Вони просять вплинути на можливість «політичної амністії кримчан». Про це з посиланням на заяву адвокатів повідомляє «Крим.Реалії».

У листі зазначено, що «Крим представляє собою одну велику військову базу», «дня не проходить, щоб кого-небудь не затримали чи не притягнули до адміністративної та кримінальної відповідальності», а виходом із ситуації може стати амністія.

«Із цього порочного кола нескінченного тиску та страху ми бачимо єдиний вихід – зупинити цей каток виборчих репресій, відпустити додому всіх заарештованих, підсудних, засуджених. Прийшов час, через три роки, для широкої політичної амністії кримчан. Саме тепер, коли загроза нової «добровільної» депортації кримських татар особливо велика, ми чекаємо від РПЛ виступу з такою ініціативою перед органами державної влади Росії», – йдеться у зверненні.

Як відомо, 26 лютого Україна відзначатиме «День опору Криму російській окупації», по всій країні заплановані акції на підтримку Криму.

Завтра у Києві біля посольства Росії громадські активісти планують представити кліп «Бандера-2». Також «Главком» повідомляв, що за три роки окупації Криму зафіксовано 17 зниклих безвісти та 39 політв'язнів.