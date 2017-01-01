Адвокати Януковича: ГПУ принесла в суд «порожню» справу

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Віктор Янукович

Адвокати заявили, що всі представлені обвинуваченням матеріали не містять жодних доказів причетності Віктора Януковича до дій, які йому інкримінуються

Генеральна прокуратура України принесла в суд повністю «порожню» справу. Більше половини з 234 документів, які вона має, взагалі виявилися або чистими бланками, або листуванням прокурорів зі слідчими, або з адвокатами, чи їх дублями. Про це йдеться в розісланому ЗМІ зверненні адвоката АТ «AverLex» Віталія Сердюка, який представляє інтереси Віктора Януковича.

«Обвинувачення намагалося представити до розгляду справу, жодним чином не наповнену матеріалами, які має досліджувати суд. Захист у процесі вивчення цих трьох томів встановив, що більше половини з них - це лише «порожній звук» і макулатура. І взагалі всі представлені обвинуваченням матеріали не містять жодних доказів причетності Віктора Януковича до дій, які йому інкримінуються», - зазначив Сердюк.

Він конкретизував, що «з наданих 234 документів (на більш ніж 700 сторінках) 86 виявилися листуванням прокурорів зі слідчими, між собою, з адвокатами. Ще 23 - довідковими та інформаційними, які взагалі не мають ніякого стосунку до справи і взагалі не можуть розцінюватися як докази. 11 - документи, які дублюють один одного, а ще 3 взагалі чисті, незаповнені бланки або інші порожні документи». «А це 427 сторінок всього обсягу», - зазначив адвокат.

«Отже, єдиним варіантом розкриття спроб Генеральної прокуратури України маніпулювати думкою суспільства у такому резонансному процесі є їх відкрите публічне дослідження. І захист навмисне на цьому акцентує увагу громадськості. Дуже цікаво, чому представники звинувачення професійну і конструктивну оцінку їх нібито доказів сприймають як «затягування процесу». Можливо тому, що захист показав і аргументував повну беззмістовність наданих ними матеріалів кримінального провадження», - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, 29 травня Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня.

Як відомо, обвинуваченому у держзраді екс-президенту України Віктору Януковичу забезпечено право участі у дистанційному судовому провадженні.

Раніше Янукович заявив про бажання взяти участь у суді і поставив свої умови.

В березні прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Джерело: Українські новини