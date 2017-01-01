Адвокати Януковича просять Раду розслідувати призначення суддів у його справі

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На думку адвоката Януковича, йдеться про втручання Генеральної прокуратури у автоматизовану систему розподілу суддів

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк звернувся до Верховної Ради з проханням призначити тимчасову слідчу комісію, яка б розслідувала призначення саме такого складу суддів у його справі.

На думку адвоката, йдеться про втручання Генеральної прокуратури у автоматизовану систему розподілу суддів.

«Мова йде про призначення складу суддів (В.Дев’ятко, Д.Камбулов, М.Тітов) у справі проти Віктора Януковича ще до того, як ця справа надійшла до Оболонського суду, про що заздалегідь стало відомо журналістам та громадськості», – йдеться у заяві юридичної компанії Aver Lex, яка представляє Януковича у суді.

Раніше захист екс-президента звертався до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо зміни підсудності розгляду справи про державну зраду, фігурантом якої є колишній президент. Суд, однак, ухвалив рішення відхилити це клопотання.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд 4 травня вирішив звернутися до державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням перевірити, чи хтось втручався в автоматизований розподіл суддів у справі Януковича.

18 травня Оболонський районний суд м. Києва переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 10:00 29 травня.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Джерело: Радіо Свобода