Адвокати Януковича вимагають через суд заслухати свідчення екс-президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Захист вимагає визнання протиправним «позбавлення Печерським судом Віктора Януковича права на правосуддя та права надати суду свідчення»

Адвокати екс-президента Віктора Януковича просять через суд заслухати свідчення їхнього підзахисного. Про це йдеться у повідомленні адвокатської компанії, що забезпечує захист Януковичу.

«Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адмінсуду Києва суд буде зобов’язаний виконати вимоги статей 55 та 129 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права людини та допитати Віктора Януковича особисто», – зазначив адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, «системні відмови» Печерського суду відібрати у Януковича пояснення за всіма висунутими йому підозрами і, зокрема, нещодавно з приводу державної зради – «це грубе порушення особистого права людини на захист, що гарантоване низкою нормативно-правових актів та загроза винесення необґрунтованого вироку».

«Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантоване право бути допитаним у справі, у якій висуваються обвинувачення», – зазначив він.

«Печерським райсудом уже неодноразово ці гарантії порушувалися та моєму клієнту безпідставно відмовлялося у наданні у судових процесах показань, без яких неможливо об’єктивно встановити істину», – наголосив адвокат.

Джерело: Українська правда