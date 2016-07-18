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    Адвокати Януковича вимагають через суд заслухати свідчення екс-президента

    • 3 Сiчня, 12:00
    • Розсилка
    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Захист вимагає визнання протиправним «позбавлення Печерським судом Віктора Януковича права на правосуддя та права надати суду свідчення»

    Адвокати екс-президента Віктора Януковича просять через суд заслухати свідчення їхнього підзахисного. Про це йдеться у повідомленні адвокатської компанії, що забезпечує захист Януковичу.

    «Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адмінсуду Києва суд буде зобов’язаний виконати вимоги статей 55 та 129 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права людини та допитати Віктора Януковича особисто», – зазначив адвокат Віталій Сердюк.

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    За словами адвоката, «системні відмови» Печерського суду відібрати у Януковича пояснення за всіма висунутими йому підозрами і, зокрема, нещодавно з приводу державної зради – «це грубе порушення особистого права людини на захист, що гарантоване низкою нормативно-правових актів та загроза винесення необґрунтованого вироку».

    «Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантоване право бути допитаним у справі, у якій висуваються обвинувачення», – зазначив він.

    «Печерським райсудом уже неодноразово ці гарантії порушувалися та моєму клієнту безпідставно відмовлялося у наданні у судових процесах показань, без яких неможливо об’єктивно встановити істину», – наголосив адвокат.

    Джерело: Українська правда

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