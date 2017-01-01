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    Аеропорт Бішкека припинив прийом рейсів

    • Сьогодні, 05:45
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    Аеропорт «Манас» припинив прийом рейсів

    Міжнародний аеропорт «Манас» не приймає і не випускає літаки, йдеться в повідомленні аеропорту в Facebook.

    Повідомляється, що в Чуйській обл. розбився вантажний літак Boeing 747, Turkish Airlines, що виконував регулярний рейс з Гонконгу в Стамбул.

    На місце події виїхали перший віце-прем'єр-міністр КР М. Абулгазієв, міністр транспорту і доріг Ж. Калілов, міністр надзвичайних ситуацій КР К. Боронов, йдеться в повідомленні.

    Працюють бригади швидкої допомоги, рятувальники МНС.

    Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорт Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.

    В результаті аварії вантажного літака Turkish Airlines, що впав недалеко від Киргизького аеропорту «Манас» загинули як мінімум 16 осіб.

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