Аеропорт «Харків» почав прийом рейсів найбільшого турецького авіаперевізника

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Власник аеропорту «Харків» Олександр Ярославський

30 березня до Харкова прибув перший рейс авіакомпанії Turkish Airlines

Один з найбільших турецьких авіаперевізник Turkish Airlines починає польоти з Міжнародного аеропорту «Харків», який управляється компанією бізнесмена Олександра Ярославського.

Сьогодні, 30 березня, до Харкова прибув перший рейс авіакомпанії Turkish Airlines сполученням Стамбул - Харків, після чого пройшла церемонія презентації напрямку.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» Володимир Васильченко привітав керівництво Turkish Airlines і підкреслив, що харківський аеропорт показав в 2016 році зростання пасажиропотоку на 60%.

«Ми розраховуємо, що з приходом такої іменитої, однією з кращих авіакомпаній в світі наше зростання в подальшому буде збільшуватися. Я бажаю успіхів новому рейсу», - сказав він.

У свою чергу представник керівництва Turkish Airlines Ахмет Олмуштур зазначив, що Харків - це «шоста точка в Україні», звідки виконує компанія рейси. До 30 травня буде виконуватися 4 рейси на тиждень, а з 30 травня - 7 рейсів на тиждень. За його словами, продаж квитків на рейс до Харкова здійснюється близько 3 місяців, але вже заброньовано 8 тисяч квитків - показник, що перевищує середній.

Перший заступник керівника Харківської ОДА Марк Беккер додав, що для області відкриття рейсу – «велика подія», що буде сприяти пожвавленню відносин між Харківщиною і Туреччиною. «Я глибоко переконаний в тому, що ці рейси не тільки сприятимуть збільшенню вантажопасажирських перевезень між Харковом і Туреччиною, а також іншими країнами, а й сприятиме зміцненню дружніх взаємин між Україною і Туреччиною», - сказав Беккер.

Довідка:

Міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Розмір нової злітно-посадкової смуги 2500 х 45 м. Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій бізнесмена Олександра Ярославського в проект склала 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - 191,3 млн дол.