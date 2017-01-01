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    Аеропорт Калінінграда досі закритий – не можуть зрушити літак після горе-посадки

    • Вчора, 19:30
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    Літак &laquo;Аерофлоту&raquo; Airbus
    ТАСС
    Літак «Аерофлоту» Airbus

    Скасували 7 рейсів до Москви й Санкт-Петербурга

    Аеропорта Калінінграда «Храброво» (РФ) закритий через літак, що напередодні під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги, втратив шассі й «ліг» носовою частиною на землю.

    Як повідомляє «Інтерфакс», літак досі не прибрали зі злітно-посадкової смуги.

    «Аварійні служби поки що не змогли прибрати пошкоджений літак зі злітно-посадкової смуги. Тому аеропорт як і раніше закритий», - заявив представник уряду.

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    Прес-служба губернатора виклала фото, на яких зафіксовані спроби рятувальників за допомогою кранів підняти і змістити літак зі смуги.

    З ранку в «Храброво» скасували в цілому 7 рейсів у Москву і Санкт-Петербург та назад.

    Інцидент з літаком «Аерофлоту» Airbus стався 3 січня о 22:54, в літаку знаходився 171 пасажир і члени екіпажу.

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