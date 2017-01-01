Аеропорт Калінінграда досі закритий – не можуть зрушити літак після горе-посадки

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ТАСС Літак «Аерофлоту» Airbus

Скасували 7 рейсів до Москви й Санкт-Петербурга

Аеропорта Калінінграда «Храброво» (РФ) закритий через літак, що напередодні під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги, втратив шассі й «ліг» носовою частиною на землю.

Як повідомляє «Інтерфакс», літак досі не прибрали зі злітно-посадкової смуги.

«Аварійні служби поки що не змогли прибрати пошкоджений літак зі злітно-посадкової смуги. Тому аеропорт як і раніше закритий», - заявив представник уряду.

Прес-служба губернатора виклала фото, на яких зафіксовані спроби рятувальників за допомогою кранів підняти і змістити літак зі смуги.

З ранку в «Храброво» скасували в цілому 7 рейсів у Москву і Санкт-Петербург та назад.

Інцидент з літаком «Аерофлоту» Airbus стався 3 січня о 22:54, в літаку знаходився 171 пасажир і члени екіпажу.