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    Аеропорт в Парижі відновив роботу після нападу

    • Сьогодні, 00:12
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    Термінал аеропорту «Орлі» вже почав приймати літаки, що заходять на посадку

    Південний термінал аеропорту «Орлі» в Парижі відновив роботу після нападу чоловіка на військових аеропорту.

    Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

    «Термінал вже почав приймати літаки, що заходять на посадку. Відновлення роботи терміналу відбулося через кілька годин після того, як було відновлено роботу західного терміналу», — йдеться в повідомленні.

    Раніше співробітники Сили безпеки Франції застрелили чоловіка після того, як він відібрав зброю у військового.

    У міжнародному аеропорту призупинили повітряний рух.

    Як повідомлялося, в аеропорту Парижа Орлі в суботу невідомий намагався вихопити зброю у військового. Після цього він був застрелений французькими військовими.

    З терміналу аеропорту, де стався напад, евакуювали близько 3 тисяч людей.

    Перед нападом в Орлі стався інший напад – невідомий вистрілив у поліцейських під час перевірки документів, поранивши одного з них.

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