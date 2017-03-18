Аеропорт в Парижі відновив роботу після нападу
- Сьогодні, 00:12
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Термінал аеропорту «Орлі» вже почав приймати літаки, що заходять на посадкуПівденний термінал аеропорту «Орлі» в Парижі відновив роботу після нападу чоловіка на військових аеропорту.
Про це повідомили в прес-службі аеропорту.
«Термінал вже почав приймати літаки, що заходять на посадку. Відновлення роботи терміналу відбулося через кілька годин після того, як було відновлено роботу західного терміналу», — йдеться в повідомленні.
Раніше співробітники Сили безпеки Франції застрелили чоловіка після того, як він відібрав зброю у військового.
У міжнародному аеропорту призупинили повітряний рух.
Як повідомлялося, в аеропорту Парижа Орлі в суботу невідомий намагався вихопити зброю у військового. Після цього він був застрелений французькими військовими.
З терміналу аеропорту, де стався напад, евакуювали близько 3 тисяч людей.
Перед нападом в Орлі стався інший напад – невідомий вистрілив у поліцейських під час перевірки документів, поранивши одного з них.