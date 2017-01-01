Африканська чума свиней дійшла до Запоріжжя

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Чиновники скликають спеціальну комісію через випадок чуми свиней, зафіксований у Запорізькій області

Випадок африканської чуми свиней підтверджений в обласному центрі. Про це повідомляє МВ з посиланням на начальника Мелітопольської міської лікарні ветеринарної медицини Ольги Угненко.

Випадок африканської чуми свиней підтверджений в особистому господарстві на території Запоріжжя.

Сьогодні, 22 лютого, в області буде проведено засідання надзвичайної комісії з цього приводу.

Раніше повідомлялося , що на межі з Запорізькою областю фіксуються спалахи чуми свиней.

Нагадаємо, африканська чуми свиней безпечна для людей, але, зазвичай, знищує все поголів'я свиней в регіоні, де панує.

Зазначимо, що в Україні поголів’я свиней скоротилося до історичного мінімуму. Станом на 1 лютого 2017 року поголів’я свиней в Україні склало 6 303,8 тис. голів, що на 0,5% відстає від попереднього антирекорду, встановленого в лютому 2005 року (6 334,9 тис. гол.).

На даний момент карантинні заходи через АЧС діють у 39 неблагополучних пунктах в 16 областях України. Найбільша кількість карантинних зон зараз заходиться на території Полтавської (7), Харківської (5) та Луганської (4) областей