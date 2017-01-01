Агенство NASA оприлюднило деталі першої космічної місії до Сонця

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Сонце

Апарат буде рухатися до наміченої поблизу з Сонцем точки близько семи років

Космічне агентство NASA оприлюднило деталі першої місії, яка повинна вирушити вже в 2018 році до Сонця на мінімальну відстань. Вперше космічному апарату NASA присвоять ім'я живої людини.

Про це розповіли в NASA, інформує «24 канал».

Космічний дослідницький зонд Solar Probe Plus, який стартує в період між 31 липня і 19 серпня 2018 року на ракеті-носії Delta IV—Heavy, буде мати ім'я Юджина Ньюмена Паркера, – відомого астрофізика. Завданням місії стане вивчення властивостей сонячного вітру, для якого буде запущена космічна база Parker Solar Probe. Старт апарату відбудеться на мисі Канаверал у штаті Флорида, США. Запущений апарат, вагою 680 кілограм, буде рухатися до наміченої поблизу з Сонцем точки близько семи років.

Протягом цього періоду він сім разів буде заходити в зону тяжіння Венери, коригуючи траєкторію свого польоту. Як зазначають у NASA, коли апарат стане наближатися до Сонця, зірка стане так сильно його притягувати, що він розвине швидкість 700 тис. км / год.

Для порівняння, такий показник швидкості можна порівняти з шляхом із Нью-Йорка до Токіо, який зайняв би менше двох хвилин. Температура в місці його майбутнього знаходження матиме близько 1 371 градуси за Цельсієм.

Нагадаємо, астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи.

У квітні дослідники NASA заявили, що на супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя.

Декілька тижнів тому вчені виявили у Сонячний системі новий місяць.