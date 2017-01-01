Агент Джошуа розповів, коли Кличко оголосить рішення по реваншу

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Ентоні Джошуа і Володимир Кличко

Команда Джошуа думає про місце проведення бою

Едді Хірн, промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super / IBF / IBO Ентоні Джошуа заявив, що в разі відмови Володимира Кличка від реваншу з британцем, то наступний бій британець проведе проти офіційного претендента на пояс IBF Кубрата Пулєва.

«Якщо Кличко скаже нам, що не хоче реваншу з Джошуа, то ми без питань організуємо бій з Пулєвим. Я спілкувався з менеджером Кличка, і він сказав, що українцеві потрібно ще два тижні, щоб побути з родиною і привести свої думки в порядок. Але поки ми чекаємо Володимира, я розглядаю можливість реваншу, ми повинні розуміти наші можливості», - заявив агент.

Він зізнався, що команда Джошуа думає про місце проведення бою і вже поспілкувалися з представниками Китаю, ОАЕ, Катару і США.

«Володимир обов'язково запитає, «що там з приводу грошей», і очевидно, що з іншої країни це будуть величезні гроші. Це буде чудово, якщо ми організуємо реванш в іншій країні. Рішення про місце проведення поєдинку ми зможемо прийняти до кінця червня », - цитує агента BoxingScene.

Нагадаємо, що 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні «Вемблі» Кличко програв бій Джошуа нокаутом в 11-му раунді