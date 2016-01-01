

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватбанк

Зниження рейтингів банку відображає думку Fitch про те, що банк потребує великих обсягів рекапіталізації

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг стійкості Приватбанку з «ссс» до «f» і помістив довгострокові рейтинги в список на перегляд (Rating Watch Evolving). Про це йдеться в повідомленні прес-служби агентства.

Fitch Ratings помістив довгостроковий рейтинг емітента Приватбанку ССС і старший кредитний рейтинг банку в список на перегляд Rating Watch Evolving.

Проведені рейтингові дії відбулися після оголошення 18 грудня українською владою, що Приватбанк буде націоналізовано.

Зниження рейтингів банку відображає думку Fitch про те, що банк потребує великих обсягів рекапіталізації.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»

Джерело: Українські новини