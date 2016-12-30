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    Агентство новин країн Балтії атакували хакери

    • Вчора, 19:28
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    BNS не повідомило, хто підозрюється у кібератаці

    Велике новинне агентство країн Балтії BNS піддалося кібератаці, в результаті якої було порушено роботу сервісу протягом близько 10 годин.

    Про це повідомляє агентство AP.

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    «Baltic News Service повідомило, що хакери атакували сервери BNS мережі близько 14.00 у п'ятницю», - йдеться у повідомленні.

    За даними видання, агентство змогло відновити роботу системи близько опівночі того ж дня, а у суботу всі сервіси знову функціонують.

    Як зазначається, BNS не повідомило, хто підозрюється у кібератаці.

    Видання нагадує, що агентство BNS розташоване у Таллінні та готує новини з Естонії, Латвії та Литви мовами цих країн, а також англійською та російською.

    Нагадаємо, спецслужби Німеччини заявили, що кібератака на ОБСЄ могла бути здійснена з Росії.

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