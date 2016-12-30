Агентство новин країн Балтії атакували хакери

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BNS не повідомило, хто підозрюється у кібератаці

Велике новинне агентство країн Балтії BNS піддалося кібератаці, в результаті якої було порушено роботу сервісу протягом близько 10 годин.

Про це повідомляє агентство AP.

«Baltic News Service повідомило, що хакери атакували сервери BNS мережі близько 14.00 у п'ятницю», - йдеться у повідомленні.

За даними видання, агентство змогло відновити роботу системи близько опівночі того ж дня, а у суботу всі сервіси знову функціонують.

Як зазначається, BNS не повідомило, хто підозрюється у кібератаці.

Видання нагадує, що агентство BNS розташоване у Таллінні та готує новини з Естонії, Латвії та Литви мовами цих країн, а також англійською та російською.

Нагадаємо, спецслужби Німеччини заявили, що кібератака на ОБСЄ могла бути здійснена з Росії.