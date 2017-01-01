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    Аграмунт у п’ятницю подасть у відставку з поста президента ПАРЄ?

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    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт
    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

    Геращенко повідомляє, що Аграмунт на слуханнях у ПАРЄ натякає на свою відставку

    Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт може подати у відставку у п’ятницю, 28 квітня. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України, член постійної делегації ВР у ПАРЄ Ірина Геращенко.

    «Аграмонт вже не тонко, а товсто натякає на свою відставку у п'ятницю, по закінченню цієї сесії», - написала вона.

    Геращенко додала, що двоє колег Аграмунта, які разом з ним літали до Сирії, в усьому звинувачують російські ЗМІ. «Все почалося з заяви ТАРС, які першими дали реліз про делегацію ПАРЄ, але ж ми їхали як сенатори», - процитувала вона депутатів-вояжерів до Сирії.

    Про вояж Аграмунта до Сирії 20 березня повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, разом з Аграмунтом у Сирію прилетіли депутати з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії, а також депутати Держдуми Росії.

    Раніше повідомлялося, що в ПАРЄ вирішили  не транслювати засідання ПАРЄ щодо Аграмунта.

    Сам Аграмунт відучора до зазначеного засідання не з'являвся в Асамблеї. 

    Сьогодні у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

    Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

    Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

    Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

    Читайте також статтю: Як росіяни «кинули» наївного президента ПАРЄ

     

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