Аграрії Кіровоградщини і Миколаївщини закликали Гройсмана, Луценка і Авакова припинити захоплення їхніх земель

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Акція протесту під стінами Генпрокуратури

Аграрії обурені: ухвалений Верховною Радою в 2016 році «антирейдерський» закон не працює

31 травня під стінами Генеральної прокуратури України сільгоспвиробники, фермери та селяни провели акцію протесту «Поборемо рейдерство разом!».

Учасники акції закликали прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також генпрокурора Юрія Луценка взяти під контроль питання, пов'язані з протидією захопленням їхньої власності в Кіровоградській, Миколаївській та інших областях України, а також забезпечити захист прав власності селян на землю. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова громадської спілки «Аграрна самооборона України» Юрій Крутько.

За його словами, кількість нападів на фермерів з метою захоплення їхньої власності постійно зростає, водночас правоохоронні органи не реагують на факти незаконних дій або затягують розгляд справ. «Це (напади на аграріїв. – Ред.) виходить за рамки дозволеного. Україна воює з Росією, а тут, у центрі України, нахабно, на очах у десятків тисяч людей, відбираються підприємства, розкрадаються господарства. І робиться це з метою прибрати землю до рук», – заявив Крутько.

Він висловив обурення, що ухвалений Верховною Радою в 2016 році «антирейдерський» закон не працює.

«Ми сьогодні були під Генеральною прокуратурою, спілкувалися із заступником генпрокурора, який запевнив нас у тому, що протягом місяця всі порушення буде усунуто, а підприємства повернуто власникам... Якась віра є, але для цього нам треба було приїхати під Генпрокуратуру в кількості 300 осіб, до цього був мітинг – тисяча людей у Кропивницькому», – зауважив Крутько.

У свою чергу, присутній на прес-конференції голова Аграрної партії України Віталій Скоцик повідомив, що з 1 січня 2016 року в Україні сталося понад 7,5 тис. випадків нападів на аграріїв із метою захоплення їхньої власності, близько 2 тис. фермерських підприємств було знищено, близько 40 тис. людей втратили робочі місця. «Дуже прикро констатувати, що люди сьогодні замість того, щоб займатися виробництвом на фермі, думати про те, щоб створювати робочі місця, повинні наймати озброєну охорону для того, щоб захистити свою власність», – зазначив Скоцик, додавши, що правоохоронна система країни сьогодні неспроможна захистити право власності фермерів.

Зліва направо: голова Аграрної партії України Віталій Скоцик; Олександр Павленко, голова Кіровоградського відділу АСУ; Юрій Крутько, голова АСУ; Олександр Шевченко, голова Долинського відділу АСУ

Як повідомлялося, у жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко заявив, що випадки земельного рейдерства, коли власників земельних паїв позбавляють власності незаконним чином, неприпустимі й мають бути повністю виключені.

У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила розроблений за участю Міністерства юстиції закон, покликаний зменшити кількість рейдерських атак на українські підприємства. Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів акціонерів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, розподільчому балансі, заяви про вихід із товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії під час перереєстрації власності.