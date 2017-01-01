Аграрії просять Гройсмана розформувати монополію Фірташа на ринку добрив

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Добрива

Як зазначається, «на сьогодні монополіст заборгував аграріям 1,7 млрд грн за добрива, що були сплачені, але так і не були поставлені і навіть не були вироблені»

Представники вітчизняних аграрних асоціацій закликали уряд розформувати монополію Групи компаній Ostchem, що утворилась на ринку мінеральних добрив, шляхом примусового продажу підприємств, що входять до Ostchem, незалежним українським та європейським інвесторам. Про це йдеться у відповідному зверненні, опублікованому на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

На переконання аграріїв, це є єдиним шляхом розв’язання проблеми монопольно завищених цін на внутрішньому ринку добрив. За даними аграріїв, «починаючи із другої половини 2014 року (після введення так званого антидемпінгового мита на аміачну селітру) ціни на внутрішньому українському ринку азотних добрив (аміачної селітри, карбаміду та КАС) різко зросли та нині перевищують майже на 20% ціни світового ринку, а також внутрішні ціни у РФ», про що свідчать порівняльні графіки світових цін на мінеральні добрива на ринку України, світу та РФ.

«Будь-які твердження про те, що в Україні є демпінг російських виробників, тобто продаж азотних добрив нижче світових цін або цін російського ринку, є зловмисною брехнею і фальсифікацією наявних фактів», - йдеться у зверненні.

Як зазначається, «на сьогодні монополіст заборгував аграріям 1,7 млрд грн за добрива, що були сплачені, але так і не були поставлені і навіть не були вироблені». Тож, на переконання аграріїв, це свідчить про передбанкротний стан Ostchem, а також про те, що вітчизняний монополіст де-факто належить росіянам, оскільки «був створений на гроші «Газпрому», який був поручителем щодо боргів Ostchem перед «Газпромбанком» на суму 843 млн доларів США.

Підставою для звернення аграріїв стало оприлюднення протоколу Робочої групи з питань підтримки та розвитку вітчизняного ринку мінеральних добрив, заснованої Експертною радою Національного комітету з промислового розвитку, який аграрії назвали «свідомою підробкою та відвертою фальсифікацією», заперечивши будь-яку свою співпрацю із Робочою групою.

При цьому аграрії звернули увагу прем’єра на те, що переважну більшість підписантів Протоколу складають представники організацій в той чи інший спосіб афілійовані із власником вітчизняного монополіста на ринку мінеральних добрив – групи компаній Ostchem – Дмитром Фірташем: а саме: Федерації роботодавців України, Союзу хіміків України та власне групи компаній Ostchem, «за скаргою якої у 2014 році і було введено антидемпінгові мита спочатку на імпорт аміачної селітри, а згодом – карбаміду та КАСу».

Звернення підписали Всеукраїнська Аграрна Рада, Аграрний союз України, Український клуб аграрного бізнесу, Союз птахівників України, Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока України, Асоціації фермерів та землевласників України. Зазначимо, 30 грудня 2016 р. було оприлюднене рішення МКМТ щодо введення антидемпінгових мит на карбамід та КАС походженням з РФ. Як повідомляли ЗМІ, запроваджене мито склало: для «Куйбишевазот» – 4,3%; для групи «Єврохім» (основний російський постачальник добрив в Україну) – 18,78%; для решти підприємств – 31,84%.

Запровадження мит було відкладене на 2 місяці на прохання Мінагрополітики України. 13 лютого 2017 р. МКМТ повторно відклала введення мит до 01 липня 2017 р.

Джерело: РБК-Україна