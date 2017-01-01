Аграрна партія може виключити зі своїх лав нардепів Козаченка і Бакуменка

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Депутат Олександр Бакуменко

У політ силі заявили: або депутати залишать БПП, або мають вийти з Аграрної партії

Народним депутатам Олександру Бакуменку та Леоніду Козаченку загрожує виключення з Аграрної партії за перебування у фракції БПП. Таку заяву сьогодні одноголосно було підтримано на засіданні Політичної ради Аграрної партії. Зокрема, було ухвалено рішення про те, що всі депутати мають або залишити фракції БПП, або вийти з Аграрної партії. Така ж доля чекає всіх інших членів Аграрної партії, які перебувають у фракціях БПП у радах усіх рівнів.

«Аграрна партія не бере відповідальності за дії нинішньої влади, які поставили країну на межу економічної та соціальної катастрофи. Тому від імені виборців та однопартійців вимагаємо від депутатів-аграріїв усіх рівнів: якщо ви є народним депутатом в одній із провладних парламентських фракцій – терміново вийдіть із фракції або припиніть членство в Аграрній партії; якщо ви є депутатом-аграрієм в одній із місцевих рад, але не поділяєте принципи Аграрної партії, – покиньте лави партії та складіть депутатські повноваження!» - говориться в заяві.

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик навів дані соціологічних досліджень про те, що 72% українців переконані, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

«Це і є промовиста і точна оцінка дій Уряду. Замість розвитку економіки бачимо політику постійних позик, що поступово перетворює Україну на державу-банкрута. Заради продовження співпраці з МВФ влада взяла на себе зобов’язання поспіхом відкрити ринок землі сільськогосподарського призначення з 2018 року. У нинішніх умовах ринок землі обернеться грабунком народу, дестабілізує ситуацію в Україні і, як наслідок, вплине на ситуацію у Європі», - переконаний політик.

Нардеп Леонід Козаченко

«Три роки тому ми підтримали обрану народом владу, що декларувала реформи. Сьогодні ж бачимо, що вона цинічно зрадила свій народ і не заслуговує нашої підтримки», - переконані в Аграрній партії.

У середовищі Аграрної партії вже критикували нардепів Олександра Бакуменка, Леоніда Козаченка та інших депутатів різних рівнів за те, що, входячи до складу інших фракцій, вони голосували всупереч позиції Аграрної партії, членами якої вони є.