Аграрна партія заявляє про рейдерське захоплення регіональної організації

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На Миколаївщині колишній голова регіонального осередку партії намагається незаконно поновитись на посаді

У Миколаївській області відбувається спроба рейдерського захоплення регіональної організації Аграрної партії. Керівник юридичного департаменту Центрального апарату партії Ірина Петренко повідомила, що наявні всі ознаки незаконної зміни керівних органів Миколаївської регіональної партійної організації, яку з порушенням статуту зареєстрували в обласному управлінні юстиції Миколаївської області.

«У процесі підготовки звітів партії про майно та фінансові витрати за 2016 рік з’ясувалося, що 8 січня у Миколаївській регіональній партійній організації відбулася конференція, а 20 січня – заміна банківських підписів. Відповідно до змін, керівником із правом першого підпису зазначено пана Артема Кравченка. Це невідома нам особа. Заступником, тобто другим підписантом, вказано колишнього голову Миколаївської обласної регіональної організації партії Євгена Березовського, якого було звільнено з посади», – повідомила Ірина Петренко.

Юрист також наголосила, що, згідно зі статутом та відповідними рішеннями центральних керівних органів, проведення будь-яких конференцій не може відбуватися без завчасного повідомлення про це центральному апарату партії, а обрання голови регіональної організації – без погодження президією партії.

«У грудні 2016 року управління юстиції у Миколаївській області зареєструвало в.о. голови Миколаївської регіональної організації Івана Плачкова. Станом на сьогодні, відповідно до рішення президії, будь-які конференції та інші партійні заходи в Миколаївській області мають відбуватися під керівництвом Плачкова І.В. Понад те, лише його президією партії було уповноважено на забезпечення проведення такого заходу», – зауважила Ірина Петренко.

Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Аграрної партії Петро Мокляк підтвердив, що, відповідно до статуту партії, рішення про обрання нового голови Миколаївської регіональної партійної організації мало бути визнано президією партії.

«Усі фактичні дані дають підстави стверджувати про серйозні порушення статуту партії та партійної дисципліни, що у свою чергу зумовлять прийняття відповідних рішень», – зазначив голова вищого контролюючого органу Аграрної партії.

На тверде переконання керівника юридичного департаменту центрального апарату Аграрної партії, відбувається спроба рейдерського захоплення партійної організації з грубим порушенням статуту партії.

«Можливі два варіанти. Або управління юстиції зареєструвало нову особу головою регіональної партійної організації з порушенням статуту, або ж управлінню було подано підроблені документи щодо погодження таких дій президією партії. У нас є підстави вважати, що згаданого Артема Кравченка обрали за допомогою конференції кількох районних організацій, які в свою чергу не були допущені до конференції миколаївської регіональної організації 26 листопада 2016 року. Маємо порушення закону і фактичну спробу рейдерського захоплення партійної організації», – зауважила Ірина Петренко.

Такі дії, ймовірно, мають на меті заблокувати роботу політичної сили, вважає представниця Аграрної партії. Також Аграрна партія планує звернутися до правоохоронних органів.

«Партія сьогодні формує звіти для НАЗК. Нам фактично заблоковано доступ до рахунку миколаївської регіональної партійної організації. Таким чином, ми не можемо знати, які відбуваються трансакції. Ми будемо звертатися за роз’ясненнями до управління юстиції у Миколаївській області, щоб дізнатися, на яких підставах відбулася реєстрація нових людей на посаді керівників. Залежно від його відповіді будемо просити про сприяння правоохоронних органів за фактом незаконної діяльності або ж підробки документів», – розповіла Петренко.

Нагадаємо, Євгена Березовського було звільнено з посади голови Миколаївської регіональної партійної організації Аграрної партії рішенням президії партії від 27 жовтня 2016 року за ігнорування рішень центральних керівних органів партії. В.о. голови організації було призначено члена президії партії Івана Плачкова.